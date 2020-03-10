Kahramanlara ithaf etti

Kent Konseyi’nin çalışmalarından övgüyle bahseden ve Başkan Osman Zolan’a teşekkür eden Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Bugünü kahraman kadınlarımıza ithaf etmek istiyorum” dedi. Kent Konseyi El Emeği Pazarı üyeleri de yaptıkları ürünleri stantta sergiledi.