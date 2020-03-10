10.03.2020 - 00:05 |
Kahramanlara ithaf etti
Denizlili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelip Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
Kent Konseyi’nin çalışmalarından övgüyle bahseden ve Başkan Osman Zolan’a teşekkür eden Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Bugünü kahraman kadınlarımıza ithaf etmek istiyorum” dedi. Kent Konseyi El Emeği Pazarı üyeleri de yaptıkları ürünleri stantta sergiledi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.