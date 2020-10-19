Kahramanlara saygı duruşu...

İzmir Özel Can Hastanesi çalışanları, koronavirüsle mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, salgına karşı en ön safhada mücadele veren sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirtti, “Yürüttüğümüz bu büyük savaşta onların en ön safta bulunarak, görevleri sırasında sevdiklerinden, ailelerinden ayrı kaldığına ve her türlü tehlikeyi göze aldıklarına şahit olduk. Mücadelenin beyaz pelerinli kahramanlarına rahmet, diliyoruz” dedi.