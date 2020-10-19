85,65BİST1.1931.04EURO9.300.10USD7.93-0.04ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kahramanlara saygı duruşu...
    ABONE OL
    19.10.2020 - 00:01 |

    Kahramanlara saygı duruşu...

    Kahramanlara saygı duruşu...

    İzmir Özel Can Hastanesi çalışanları, koronavirüsle mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, salgına karşı en ön safhada mücadele veren sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirtti, “Yürüttüğümüz bu büyük savaşta onların en ön safta bulunarak, görevleri sırasında sevdiklerinden, ailelerinden ayrı kaldığına ve her türlü tehlikeyi göze aldıklarına şahit olduk. Mücadelenin beyaz pelerinli kahramanlarına rahmet, diliyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

    2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Yazar Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Yazar Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Sıradaki Haber