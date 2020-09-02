Kahramanlar’a sözünü tuttu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sahada denetimlerde bulundu. Önce 1. Kadriye Mahallesi’nde yapımı süren çok amaçlı sosyal tesisi gezen Batur, ardından Kahramanlar Mahallesi’ne geçti. Kahramanlar Otoparkı altındaki pazaryeri çalışmalarını inceleyen Başkan Batur, mahalle sakinlerinin kapalı pazaryerine çok yakında kavuşacaklarını müjdeledi. Sokaklarda kurulan pazaryerini kapalı alanlara alma çalışmalarının süratle devam ettiğini vurgulayan Başkan Batur, “Haftanın bir günü Kahramanlar Pazaryeri halkımıza hizmet etmeye başlayacak. Balıkçıların ve peynircilerin tezgah yerlerinin betonunu attık, giderlerini hazırlıyoruz. Zabıta noktası, aydınlatma, kapatmalar gibi çalışmalarımız devam ediyor. Ekim ayından itibaren Kahramanlar Pazarı’nın otoparkın altındaki yerine taşınacağını tahmin ediyoruz. Böylece hem pazarcı esnafımız rahat edecek hem de alışverişini yapan vatandaşlarımız güneşten, yağmurdan, rüzgardan etkilenmeyecek” dedi.