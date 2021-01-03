Kahramanlara ulaşım desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı gece gündüz mücadele eden sağlık kurumu çalışanlarıyla eczacılara ulaşım desteğini yeni yılda da sürdürme kararı aldı. Sağlık çalışanları ile eczacılara yönelik hayata geçirdiği belediye otobüsleriyle ücretsiz ulaşım desteği, 30 Haziran’a kadar uzadı. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep beraber gelip, sağlıklı günlere kısa sürede kavuşacağız. Tüm hemşerilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymalarını istiyoruz” dedi.