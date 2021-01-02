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    02.01.2021 - 07:00 |

    Kahramanlara yılbaşı paketi

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeni yıla pandemi nöbetinde giren kahraman sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı.

    Kahramanlara yılbaşı paketi

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeni yıla pandemi nöbetinde giren kahraman sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Hazırlanan yılbaşı paketleri, yeni yılı görev başında karşılayan sağlık çalışanlarına ulaştırıldı. Dünyanın karşılaştığı en büyük felaketlerden olan Kovid-19’la mücadelede en büyük emeği sağlık çalışanlarının verdiğini söyleyen Başkan Batur, “Onlar için ne yapsak az. Pandemiden önce de görevlerini fedakarca yürüten sağlık çalışanlarımız, salgında en önde yer aldı ve hayat kurtarmak için canlarını dişlerine takarak mücadeleye devam ediyor. Sağlık personeline bir nebze olsun moral vermek istedik” dedi. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü’nün kontrol noktalarında görev yapan polis memurları da unutulmadı.

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