KAHRAMANLARI AĞIRLADI

Kardeş ülke Azerbaycan’ın askerlerine şifa dağıtan hekimleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Hotar, “Bizler, ülkelerimiz arasında bağları daha da güçlendirecek gayretleri destekleyecek; yardımlaşmamız gereken her konuda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.