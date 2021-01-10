10.01.2021 - 00:01 |
KAHRAMANLARI AĞIRLADI
Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı’nda; askerlere tıbbı destek veren ve aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi asistanlarının da yer aldığı doktorlar, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti.
Kardeş ülke Azerbaycan’ın askerlerine şifa dağıtan hekimleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Hotar, “Bizler, ülkelerimiz arasında bağları daha da güçlendirecek gayretleri destekleyecek; yardımlaşmamız gereken her konuda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.