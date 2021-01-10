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    HaberlerEge Haberleri KAHRAMANLARI AĞIRLADI
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    10.01.2021 - 00:01 |

    KAHRAMANLARI AĞIRLADI

    Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı’nda; askerlere tıbbı destek veren ve aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi asistanlarının da yer aldığı doktorlar, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti.

    KAHRAMANLARI AĞIRLADI

    Kardeş ülke Azerbaycan’ın askerlerine şifa dağıtan hekimleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Hotar, “Bizler, ülkelerimiz arasında bağları daha da güçlendirecek gayretleri destekleyecek; yardımlaşmamız gereken her konuda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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