‘Kahve içmeye geliriz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Neptün Soyer’in kahve içme çağrısına yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Başkan’ın eşi bizi Başkan’la beraber şatoya kahve içmeye davet ederse hayır demeyiz” dedi. Belediye başkanlarının seçimden sonra görevlerinde bir yılın üzerinde bir zamanı geride bıraktığını belirten Dağ, İzmir Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerinin bahane üretmemesi gerektiğini de kaydetti, “Bir yıllık dönemden daha fazla bir dönem geride kaldı. Bizim elimizde Büyükşehir Belediye Başkanı’nın vaatleri var. Ne zaman neyi yapacağını söylemiş. Bunu yapmış mı yapmamış mı, hepsi elimizde. Çoğunu yapmadı. Bununla ilgili (kamuoyuyla paylaşacağım bilgiler vardı ama) salgın süreci devreye girdi. Bu süreçte bu konuda eleştirinin doğru olmayacağını düşündük. Bu konudaki hususu biraz erteledik. Önümüzdeki süreçte biz, kalem kalem bu konudaki hususları mutlaka kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.