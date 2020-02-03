Kahve kültürü sanata yansıdı

Kahvenin kendilerine çağrıştırdıklarını farklı sanat dallarına aktardıklarını belirten İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, ‘Bir Fincan Keyif’ adlı serginin, Kemeraltı Antikacılar Çarşısı’nda 8 Şubat’a kadar ziyaret edilebileceğini belirtti. MELİS KARAKUZULU DHA