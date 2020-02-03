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    HaberlerEge Haberleri Kahve kültürü sanata yansıdı
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    03.02.2020 - 00:03 |

    Kahve kültürü sanata yansıdı

    İZMİR Ekonomi (İEÜ), Dokuz Eylül ve Mustafa Kemal üniversitelerinden 11 akademisyen, Türk kahvesi kültürünü sanata yansıttı.

    Kahve kültürü sanata yansıdı

    Kahvenin kendilerine çağrıştırdıklarını farklı sanat dallarına aktardıklarını belirten İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, ‘Bir Fincan Keyif’ adlı serginin, Kemeraltı Antikacılar Çarşısı’nda 8 Şubat’a kadar ziyaret edilebileceğini belirtti.  MELİS KARAKUZULU DHA

    Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
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    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
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