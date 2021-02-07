Kahvecilere moral

“Bütün samimiyetimizle esnafımızın yanındayız” diyen Başkan Batur, esnafın yalnız olmadığını bir kez daha dile getirdi, koronavirüs sürecini de birlikte aşacaklarının altını çizdi. İlçedeki müzisyenlere de erzak yardımına başladıklarını açıklayan Başkan Batur, “Kahveci esnafımız, tamamen kapanmak zorunda kaldı. Açık oldukları süreçte bile müşterisi olamadı. İlçemizde 341 civarında kahveci esnafımız var. 350 lira belki çok büyük bir rakam değil ama hem onlara moral ve motivasyon olsun, hem de çorbada tuzumuz bulunsun istedik” diye konuştu.



Konak halkına yönelik hizmetler için kredi kullanımı ve borçlanma yetkisi isteyen Başkan Batur, iş yapmak ve hizmet üretmek için göreve geldiklerini ifade etti.