Kalabalıktan lütfen kaçının

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, salgın döneminde Belediye’nin faaliyetlerini kent kamuoyuyla, twitter’daki ‘Başkanın Günlüğü’nde paylaşmayı sürdürüyor. Bilgilendirme yapan Soyer, “Bu kriz döneminde rutin belediye hizmetleriyle yetinemeyiz. Bu nedenle görevimiz olup olmadığına bakmaksızın sizlerin hayatını kolaylaştırmak için her yerde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sözlerine, “Sevgili İzmirliler” diye başlayan Başkan Soyer, İzmir’in sokağa çıkma yasağını geçen haftaya göre daha sakin ve sorunsuz bir şekilde geçirdiğine vurgu yaptı, “Çevre Sağlığı ekiplerimiz dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü. Sokak hayvanları beslendi, meydanlardaki kuşlar da görevlilerimiz tarafından yemlendi” dedi.

Büyüklerin ve yaşlıların isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Soyer, vatandaşlardan hafta içi kurulacak pazarlarda fiziki mesafeye dikkat etmeleri ricasında bulundu, “Maske takın. Kalabalık yerlerden lütfen kaçının” diye konuştu.

İZSU’da saatli randevu

Dünden itibaren İZSU şubelerinde saatli randevu sistemine geçildiğine dikkat çeken Tunç Soyer, “Şubelerimize gitmeden önce izsu.gov.tr veya 185 numaralı çağrı merkezinden randevu almayı unutmayın” vurgusunu yaptı.

23 Nisan sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 100b yıla yakışır bir programla kutlayacaklarının altını çizen Soyer, “Hem çocuklara hem büyüklere sürprizlerimiz olacak, coşku ve sevincimizi hiçbir şey gölgeleyemeyecek” dedi.

‘Sütün bir damlası ziyan olmayacak’

İzmir Büyükşehir’in Selçuk’ta 9 kadın üreticiye hibe ettiği 28 mandanın 13’ü yavruladı, süt alınmaya başlandı. Başkan Tunç Soyer, “Üreticilerimizin bu hayvanlardan elde ettikleri sütün bir damlasını dahi ziyan etmeyeceğiz” dedi. İzmirlilerin sağlığını korumaya çalışırken üreticiye desteklerini sürdürdüklerini belirten Soyer, şu vurguları yaptı:

“Ekonomiye, sağlığa ve doğaya kattığı değerlere rağmen Türkiye’deki toplam süt üretimi içinde manda sütünün payı çok az. Manda besiciliğini İzmir’den başlayarak yeniden yaygınlaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bundan 50 yıl önce Selçuk’ta manda yetiştiriciliği yapılıyormuş. Şimdi bunu yeniden canlandırıyoruz. Bu salgın sürecini atlattığımızda Bergama, Menemen ve Foça’da da manda yetiştiriciliğini desteklemek istiyoruz. Hedefimiz; manda sütünden, katma değeri yüksek, İzmir’e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek.”

Kendisine hibe edilen üç mandadan da yavru alan Dursun Koyuncu, “Kısa bir süre sonra daha çok süt sağacağım” dedi. Efes adını verdiği yavru mandadan ilk sütü alan Serap Çimen de mutlu olduğunu söyledi.