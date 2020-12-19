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    19.12.2020 - 07:00 |

    Kalacak yer istedi Büyükşehir yetişti

    İzmir’de bir hastane bahçesinde artan yemekleri yiyen ve sağlık sorunları nedeniyle sokakta kalan 62 yaşındaki Hüseyin Ünal’ın yardımına Büyükşehir Belediyesi koştu.

    Kalacak yer istedi Büyükşehir yetişti

    İzmir’de bir hastane bahçesinde artan yemekleri yiyen ve sağlık sorunları nedeniyle sokakta kalan 62 yaşındaki Hüseyin Ünal’ın yardımına Büyükşehir Belediyesi koştu. Ünal’ı bulunduğu yerden alan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, korona testini yaptıktan sonra Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi’ne yerleştirdi. Ünal, “Her şeyimi verdim, devlet için vatan için fakat bana bir yardım eli uzatsın yeter, bu yaştan sonra beni sokaklarda bırakmasın. Kalacak bir yer istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum. Üşüyorum, titriyorum” açıklamasında bulunmuştu.

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