BİST95.6052,10EURO7,05-0,37USD6,330,22ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Kalbimizdesin Esin Özgener
    ABONE OL
    14.03.2020 - 00:03 |

    ‘Kalbimizdesin Esin Özgener

    Altay Spor Kulübü ve Altay Yüksek Divan Kurulu eski başkanlarından Merhum Esin Özgener vefatının 12. yılında Işıkkent Kabristan’ındaki mezarı başında anıldı.

    ‘Kalbimizdesin Esin Özgener

    TFF ve Altay eski Başkanlarından, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in babası Esin Özgener’in anma törenine; Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Yönetim kurulu üyeleri, Altay’ın duayen ismi Kemal Zorlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Sportif Direktör Murat Uluç, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Aybars Akoğlu ve camianın önde gelen isimleri katıldı. Anma töreninde konuşan Mahmut Özgener, “Böylesi örnek bir kişinin evladı olmak benim için çok büyük şans. Bana önderlik eden, önümü açan, inanılmaz imkanlar sunan babacığımı sizlerin huzurunda bir kez daha şükranla anıyorum” dedi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise camianın en kısa sürede hak ettiği Süper Lig’e çıkarak, Mazhar Zorlu, Esin Özgener, Rıdvan Burteçin ve Erdoğan Tözge’nin bıraktığı manevi mirasa layık konuma geleceğine inandığını ifade etti.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (13 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için
    Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 8'den itibaren bu 9 ülkeye kapılar kapanıyor

    Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 8'den itibaren bu 9 ülkeye kapılar kapanıyor

    Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

    Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

    Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

    Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

    Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

    Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

    Sıradaki Haber