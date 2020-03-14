‘Kalbimizdesin Esin Özgener

TFF ve Altay eski Başkanlarından, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in babası Esin Özgener’in anma törenine; Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Yönetim kurulu üyeleri, Altay’ın duayen ismi Kemal Zorlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Sportif Direktör Murat Uluç, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Aybars Akoğlu ve camianın önde gelen isimleri katıldı. Anma töreninde konuşan Mahmut Özgener, “Böylesi örnek bir kişinin evladı olmak benim için çok büyük şans. Bana önderlik eden, önümü açan, inanılmaz imkanlar sunan babacığımı sizlerin huzurunda bir kez daha şükranla anıyorum” dedi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise camianın en kısa sürede hak ettiği Süper Lig’e çıkarak, Mazhar Zorlu, Esin Özgener, Rıdvan Burteçin ve Erdoğan Tözge’nin bıraktığı manevi mirasa layık konuma geleceğine inandığını ifade etti.