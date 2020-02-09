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    HaberlerEge Haberleri KalDer’de Senem Kılıç güven tazeledi
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    09.02.2020 - 00:02 |

    KalDer’de Senem Kılıç güven tazeledi

    Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden aday olan Senem Kılıç, oy çokluğuyla seçilip güven tazeledi.

    KalDer’de Senem Kılıç güven tazeledi

    Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ise; Hakan Ünlü (Başkan Yardımcısı), Serdar Oran (Sayman), Veysi Kubba, Naile Göçen Çukurova, Kenan Doğan, Sönmez Alev ve Okan Konyalıoğlu olarak belirlendi.

    GençKal Ege’ye yayılıyor

    2020 yılında İzmir ve ülke ekonomisinin gelişmesi için daha fazla projeye imza atmak istedikelrini belirten Kılıç, “Üniversite öğrencilerine staj ve iş imkanı sağlamak için GençKal projesiyle birlikte önemli adımlar attık. Önümüzdeki günlerde bu projeyi yalnızca İzmir’de değil Ege Bölgesi’ndeki diğer üniversitelerde de yaygınlaştıracağız. KalDer İzmir’in 2020 odaklarından bir diğeri de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini uygulamak olacak. Model, şirketlerin çağa ayak uydurması için önemli kriterleri içeriyor” dedi.

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