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    24.02.2021 - 00:01 |

    Kaldığı yerden devam

    Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 12 ilçede hayata geçirdiği 18 Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (ÇKSM) salgın dolayısıyla ara verilen eğitimler tekrar başladı.

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    Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerde 4-12 yaş arası çocuklar 15 farklı branşta eğitim alabilecek. Öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya gelen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, “Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

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