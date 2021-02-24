Kaldığı yerden devam

Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerde 4-12 yaş arası çocuklar 15 farklı branşta eğitim alabilecek. Öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya gelen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, “Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.