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    HaberlerEge Haberleri ‘Kaldığımız yerden devam’
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    22.03.2020 - 00:03 |

    ‘Kaldığımız yerden devam’

    ‘Kaldığımız yerden devam’

    Uzaktan eğitim altyapısı hazır olan İzmir Demokrasi Ünversitesi yarından itibaren eğitime dijital ortamda canlı yayınla devam edecek.

    İzmir Demokrasi Üniversitesi, koronovirüs salgınına karşı eğitime ara verilmesinin ardından, yarından itibaren dijital ortamda öğrencileri derslerle buluşturacak.
    Ülke genelinde yüzde yüz canlı yayınla uzaktan eğitim verecek sekiz üniversiteden biri olarak uygulamaya öncülük edeceklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, “Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizin de karşı karşıya olduğu bu olumsuz koşullar karşısında üniversiteler olarak öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını amaçlıyoruz. Uzaktan eğitim altyapımızı iki yıl önce kurmuştuk. Tüm öğretim üyelerimize konuyla ilgili eğitimler verildi. Önlisans, lisans ve lisansüstü tüm bölüm ve programlarımızın mevcut dersleri için deneme çekimlerini yaptık. Yarından itibaren eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz hazırız, tüm öğrencilerimizi de evlerinde kalıp dersleri takip etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

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