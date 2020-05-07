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    HaberlerEge Haberleri ‘Kaldığımız yerden devam’
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    07.05.2020 - 00:00 |

    ‘Kaldığımız yerden devam’

    Yukatel Denizlispor, koronavirüs tedbirlerini elden bırakmadan, sosyal mesafe kuralına uyarak günde 1 saat yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

    ‘Kaldığımız yerden devam’

    Teknik Direktör Bülent Uygun, “Taraftarlarımız endişe etmesin, iyi bir Denizlispor izletmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Tesislere, oyuncular, yönetim, teknik heyet ve personeller dışında kimsenin alınmadığını belirten Uygun, “Oyuncularımıza antrenman öncesinde ateş ölçümleri yapılıyor. Liglere ara verilmeden önce çok iyi bir ivme yakalamıştık. Koronavirüs, her takım gibi bizi de etkiledi. Bu durumu en az hasarla atlatmak için iyi bir çalışma programı hazırladık. Taraftarlarımız endişe etmesin, iyi bir Denizlispor izletecek ve kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

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