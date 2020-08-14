14.08.2020 - 00:00 |
Kaleci aranıyor!
Süper Lig’de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli yıldız Beto’yla yollarını ayıran Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta.
Göz Göz’ün geçen sezon Altay Bayındır’ın arkasında yedek bekleyen Harun Tekin, Sinan Bolat ve Konyaspor’dan ayrılacağı öğrenilen Serkan Kırıntılı için nabız yokladığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.