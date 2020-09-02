Kaleyi gören unutamıyor

Kuşadası Güvercinada Kalesi, sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Güvercinada Kalesi’ni yazın yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. Tarihi kaleyi gezen ziyaretçiler, kalenin önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Tarihi kale, ilçede yetişen endemik bitki türlerinden ‘Tülüşah’ çiçeğini koruma alanını da barındırıyor. Yine Güvercinada Kalesi’nde oluşturulan ayrı bölümde 14.5 metre uzunluğundaki Fin balinası iskeleti sergileniyor. İstanbul’dan gelen Turgut Tekşen (31), “Güvercinada Kalesi tarihi dokusuyla gerçekten çok büyüleyici bir kale. Herkesin en az 1 defa kaleyi görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.