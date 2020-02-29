BİST 105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kalite ancak bilimle artar
    ABONE OL
    29.02.2020 - 00:04 |

    Kalite ancak bilimle artar

    Kemalpaşa’da üreticinin daha kaliteli ürün yetiştirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Toprak ve Yaprak Analizi” projesinin bilgilendirilmesi yapıldı.

    Kalite ancak bilimle artar

    Üretimde bilimsel yolların kullanılmasının önemine değinen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Her yıl toprak analizini ücretsiz yapacağız. Çiftçinin üretiminin kalitesini artırıp daha fazla kar sağlamalarını hedefliyoruz. Kemalpaşa Belediyesi her zaman çiftçinin yanında olacak. Bir diğer konu ise kooperatifçiliktir. Yerelde kooperatif çatısı altında örgütlenmeliyiz” diye konuştu.

    Metrobüs ve duraklarda 'koronavirüs' önlemiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca koronavirüse karşı önlem almak için metrobüsler ile metrobüs duraklarında yıkama ve dezenfekte uygulaması başladı. Uygulama kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüsler ile metrobüs durakları ekipler tarafından detaylı temizlik işlemlerinin ardından ilaçlarla dezenfekte edilecek. Uygulama bu gece ilk defa gerçekleşti
    daha fazla video için
    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Sıradaki Haber