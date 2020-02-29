29.02.2020 - 00:04 |
Kalite ancak bilimle artar
Kemalpaşa’da üreticinin daha kaliteli ürün yetiştirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Toprak ve Yaprak Analizi” projesinin bilgilendirilmesi yapıldı.
Üretimde bilimsel yolların kullanılmasının önemine değinen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Her yıl toprak analizini ücretsiz yapacağız. Çiftçinin üretiminin kalitesini artırıp daha fazla kar sağlamalarını hedefliyoruz. Kemalpaşa Belediyesi her zaman çiftçinin yanında olacak. Bir diğer konu ise kooperatifçiliktir. Yerelde kooperatif çatısı altında örgütlenmeliyiz” diye konuştu.
Metrobüs ve duraklarda 'koronavirüs' önlemiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca koronavirüse karşı önlem almak için metrobüsler ile metrobüs duraklarında yıkama ve dezenfekte uygulaması başladı. Uygulama kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüsler ile metrobüs durakları ekipler tarafından detaylı temizlik işlemlerinin ardından ilaçlarla dezenfekte edilecek. Uygulama bu gece ilk defa gerçekleşti