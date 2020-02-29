Kalite ancak bilimle artar

Üretimde bilimsel yolların kullanılmasının önemine değinen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Her yıl toprak analizini ücretsiz yapacağız. Çiftçinin üretiminin kalitesini artırıp daha fazla kar sağlamalarını hedefliyoruz. Kemalpaşa Belediyesi her zaman çiftçinin yanında olacak. Bir diğer konu ise kooperatifçiliktir. Yerelde kooperatif çatısı altında örgütlenmeliyiz” diye konuştu.