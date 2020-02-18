KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Büyükşehir’in ulusal kalite hareketinin bir parçası olmasının diğer belediyelere de örnek olacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi üyesi olarak kalite yolculuğunda önemli bir adım daha attı. KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti, üyelik plaketini takdim etti.

Mükemmellik modeli

Hayatın her alanında gerekli olan kalite kültürünün yaygınlaşması adına gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal kalite hareketinin bir parçası olmasının diğer belediyelere de örnek olacağını vurguladı.

Bireylerden başlayarak özel şirketler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliklerini artırmak için yeni adımlar attıklarını ifade eden Kılıç, “2020 yılında belediyelere KalDer’i tanıtmak ve mükemmellik modeli içinde daha kaliteli bir yapıya kavuşturmak için kolları sıvadık” dedi. KalDer çalışmalarının kent ve bölge için önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Soyer de, kalitenin yaygınlaştırılması ve toplumun daha aydınlık yarınlara kavuşması için desteklerini ve çabalarını artırarak sürdüreceklerini vurguladı.