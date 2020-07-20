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    20.07.2020 - 00:05 |

    Kaliteli gıda uygun fiyatla

    Kaliteli gıda uygun fiyatla

    Narlıdere Belediyesi, bünyesindeki ilk çay bahçesi Mandalin Kafe’yi Sahilevleri’nde açtı. Başkan Engin, “Her bütçeye hitap ediyor” dedi

    Narlıdere Belediyesi, vatandaşların kaliteli gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak için bünyesindeki ilk aile çay bahçesi olan Mandalin Kafe’yi Sahilevleri’nde hizmete açtı. Altıevler Mahallesi, Balıkçı Barınağı karşısında inşa edilen tesisin açılış törenine Başkan Ali Engin ve eşi İlke Engin, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, CHP il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda Narlıdereli katıldı.

    Self servis sistemi

    Başkan Engin, “Hijyen ve kalite standartlarına uygun bir hizmet anlayışı sergileyeceğiz. Bölgede önemli bir eksikliği giderdiğimizi düşünüyoruz. Tüm aileleri ve gençleri bekliyoruz. İlçenin tüm dinamikleriyle dayanışma içinde, daha güzel işler yapacağız” dedi. Mutlu da, “Vatandaşların alım gücüne göre, kaliteli hizmet verecek olması ayrı bir güzellik” diye konuştu. Açık ve kapalı bölümlerden oluşan aile çay bahçesi, 09.00-00.00 saatleri arasında, self servis sistemiyle hizmet verecek.

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