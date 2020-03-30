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    HaberlerEge Haberleri ‘Kalitesiz borular su kaçakları yaratıyor’
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    30.03.2020 - 00:04 |

    ‘Kalitesiz borular su kaçakları yaratıyor’

    ‘Kalitesiz borular su kaçakları yaratıyor’

    Ege Yıldız’ın patronu, Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, koronavirüsle mücadele suyun önemine dikkat çekti. Zorlu, su tasarrufu ve temiz suyun evlere sağlıklı şekilde ulaşmasında kaliteli boru kullanımının çok önemli olduğunu belirtti, “Kalitesiz borular su kayıp ve kaçaklarının en önemli nedenidir. Hammaddeye hurda karıştırılarak üretilen kalitesiz borular, suyun sağlığı açısından risk yaratır. Bu binalarda da, zirai sulamada da böyle. Bu nedenle kaliteli boru, doğru tesisat projeleri, hayati değer taşıyan suyumuzu korumada öncelik vermemiz gereken konular olmalı” dedi.

    ‘Tehlike kapımızda’

    İstanbul Teknik Üniversitesi’nin araştırmasına göre Türkiye’nin batı kesimlerinin 2019’da beklenenin çok altında yağış aldığına da dikkat çeken Zorlu, “Su sıkıntısı yaşayabiliriz. Kayıp ve kaçakları önlemez, suyumuzu tasarruflu kullanmazsak tehlike kapıda” diye konuştu.

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