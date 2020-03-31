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    31.03.2020 - 07:00 |

    Kalkanla koruma

    İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ), koronavirüse karşı gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarını hastalıktan korumak amacıyla, yüz kalkanı üretilmeye başlandı.

    Kalkanla koruma

    İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ), koronavirüse karşı gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarını hastalıktan korumak amacıyla, yüz kalkanı üretilmeye başlandı. Lastik ve asetat kullanılarak, 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla hazırlanan ürün, yüzü kapattığı için olası bir bulaşı riskini en aza indiriyor. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Atölye Sorumlusu Argun Tanrıverdi, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele sürecinde destek olmak amacıyla böyle bir çalışma başladığını belirtti.

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