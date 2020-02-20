20.02.2020 - 07:00 |
Kalkınma hedefleri konferansı verildi
Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, Turgutlu Doğa ve Kültür Derneği (YAŞAMDER) ve Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) tarafından ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ konferansı düzenlendi.
Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, Turgutlu Doğa ve Kültür Derneği (YAŞAMDER) ve Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) tarafından ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ konferansı düzenlendi. 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refahtan yararlanması için yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak gibi konularda küresel anlamda yapılması gerekenler konuşuldu.
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Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.