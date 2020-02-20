Kalkınma hedefleri konferansı verildi

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, Turgutlu Doğa ve Kültür Derneği (YAŞAMDER) ve Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) tarafından ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ konferansı düzenlendi. 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refahtan yararlanması için yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak gibi konularda küresel anlamda yapılması gerekenler konuşuldu.