BİST119.1960EURO6,57-0,09USD6,080,01ALTIN315,020,73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kalkınma hedefleri konferansı verildi
    ABONE OL
    20.02.2020 - 07:00 |

    Kalkınma hedefleri konferansı verildi

    Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, Turgutlu Doğa ve Kültür Derneği (YAŞAMDER) ve Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) tarafından ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ konferansı düzenlendi.

    Kalkınma hedefleri konferansı verildi

    Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi, Turgutlu Doğa ve Kültür Derneği (YAŞAMDER) ve Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) tarafından ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ konferansı düzenlendi. 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refahtan yararlanması için yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak gibi konularda küresel anlamda yapılması gerekenler konuşuldu.

    Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
    daha fazla video için
    Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TOKİ kura çekiliş tarihleri şehir şehir açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    TOKİ kura çekiliş tarihleri şehir şehir açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber