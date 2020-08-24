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    HaberlerEge Haberleri ‘Kalkınmanın anahtarıydı’
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    24.08.2020 - 00:03 |

    ‘Kalkınmanın anahtarıydı’

    ‘Kalkınmanın anahtarıydı’

    Atatürk’ün yurt içi gezilerinde kullandığı ve yıllardır Alsancak Garı önünde sergilenen ‘Beyaz Vagon’un yerinden kaldırılmasına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’den tepki var. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926 yılından 1937’ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı ve 13 yıldır da İzmir Alsancak Garı girişinde sergilenen Beyaz Vagon, peron içine çekildi. egedesonsoz.com’un haberine göre, CHP İl Başkanı Yücel de sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yaptı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz öngörüsü ile kilometrelerce inşa edilen o ‘demir ağlar’, küllerinden doğan bir memleketin sanayiden tarıma kalkınmasının anahtarıydı” dedi.

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