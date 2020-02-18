Kalkınmanın yolu ‘fuarcılık’

Turizm sektörünü yarın fuarizmir’de HORECA Fair Fuarı’nda buluşturacak olan GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, “Doğup, büyüdüğüm kente borcumu fuarlarla ödüyorum. 400 markayı konuk edeceğiz” diyor.

Bu yıl İzmir, turizmde yeni bir zirveye ev sahipliği yapacak. HORECA Fair, Ege Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı, 400 markayı buluşturacak. Yurtdışından 150 profesyonel satın almacıyı getirecek. Fuarda birbirinden ünlü konuklar, sektörün önemli isimleri yer alacak. Fuarın düzenleyicisi GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan etkinliğin kendisi için önemini, “İzmir’de doğdum, burada büyüdüm. Bu kente borcumu böyle ödüyorum” diye açıklıyor.

- Borcunuzu fuarlar düzenleyerek mi ödüyorsunuz?

Ben her zaman yaşadığımız şehirlere birşeyler borçlu olduğumuzu düşünürüm. İzmir bir fuarlar şehri. İlk fuarı düzenleyen bir kent. Hatta diyebilirim ki İzmir’e en iyi katkıyı fuarlar sağlıyor, o yüzden de bu işteyim. Bu fuarlar sayesinde şehrimizi tanıtıyoruz, yurtiçi ve dışından gelen binlerce ziyaretçi ve katılımcı firmayı ağırlıyoruz, yeme-içmeden, gelenlerin bindikleri taksiye kadar kentte pek çok sektörde ekonomik hareketlilik oluşturuyoruz. Fuarların dokunduğu kişiler, sektörler, tüm şehir kazanıyor. Kalkınmanın yolu fuarcılıktan geçiyor.

- Sizce İzmirli fuarlarına sahip çıkıyor mu?

İzmir’de çok sayıda fuar düzenleniyor, vatandaşlar da bu konuda çok duyarlı. Şehirde düzenlenen her fuara sahip çıkıyorlar. Ayrıca Türkiye’nin en büyük fuar alanına sahibiz. Ancak yetmez. Tüm bunlardan aldığımız güçle daha çok fuar düzenlemeli, yapılan fuarı uluslarası ve geniş katılımlı hale getirmeliyiz.

- GL Platform olarak şimdiye kadar hangi fuarları hayata geçirdiniz?

Kuşadası’nda başladığımız Horeca Fair Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’nı, bu yıl ikinci kez yapıyoruz. 19 Şubat’ta kapılarını açacak. Bunun dışında Burdur, Uşak ve Sakarya’da tarım, hayvancılık ve yem fuarları düzenliyoruz.

- Gerçekleştirdiğiniz fuarlarla nasıl bir misyon üstleniyorsunuz?

Öncelikle HORECA Fair’den başlayalım. HORECA Fair, ismini de oluşturan hotel, restoran ve kafe kelimelerinden oluşan dev bir sektörü temsil ediyor. Bu fuar sektörün bölgede sahip olduğu altyapı ve ihtiyaçlardan doğan bir fuar. Burada turizmci ile sektörün ihtiyaç duyduğu ekipmanları üretenleri bir araya getiren bir platformu hedefledik. En önemli nokta bu.

- Fuarlar aynı zamanda sektöre yön de verebilmeli, siz bunu yapabiliyor musunuz?

Biz bu konudaki en önemli platformuz. Sadece alıcı ile satıcının buluştuğu bir fuar değil aynı zamanda o sektörün en önemli isimlerini ağırlayıp düzenlediğimiz panellerle turizminin yol haritasını belirlemesinde önemli bir rol oynuyoruz. Tarım ve hayvancılık fuarlarında da durum böyle. Üreticiyi yeni teknolojiyle buluşturuyor, aynı zamanda en iyi tarım modelinin benimsenmesine ve genç çiftçilerin sektöre adım atmasına da öncülük ediyoruz.

- HORECA Fair’de bu yıl neler olacak?

TÜROFED ve ETİK işbirliğinde düzenlediğimiz bu fuarda, 400 firmayı buluşturacağız. Fuarın ilk gününde pek çok önemli ismin katılımıyla düzenlenecek olan panelde 2020 turizmi masaya yatırılacak. Yurtdışından acentalar katılacak. Bu sayede hem onlar fuarımıza katılan markalarla görüşecek hem de biz onlara İzmir’in turizm potansiyelini göstereceğiz. Ege ve Anadolu mutfağının lezzetleri de yer alacak.

- Fuarda gastronomi turizminin esintilerini görecek miyiz?

Uluslararası şeflerle düzenlenen pek çok etkinliğimiz olacak. Geçen yıl ağırladığımız 5 bine yakın şef sayısını bu yıl daha da artıracağız. Ayhan Sicimoğlu, Aydın Sürer, Hazer Amani, Zeki Kara, Barış Torcu, Mehmet Soykan gibi tanınmış isimleri misafir edeceğiz. Zeytinyağı ve peynirimiz hakkında bilinmeyenleri anlatacak, sağlıklı beslenmeye verilen önemin giderek arttığı bu dönemde merak edilenlere ışık tutacağız.