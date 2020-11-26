Kalp hastalıklarında akla gelen ilk adres

Mayıs 2012’de kapılarını açan Özel Akut Kalp Damar Hastanesi, pandemi döneminde en fazla açık ameliyatın yapıldığı merkezlerden biri olarak öne çıktı. Kalp ve damar hastalıkları konusunda bir üst ihtisas hastanesi olduklarını belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, “En büyük başarılarımızdan biri hastalarımızın yüzde 95’inin yatarak dahil, aynı gün içerisinde teşhis ve tedavisinin tamamlanması. Koroner anjiyo ve balon ile stent işlemlerinin büyük kısmı el üzerinden yapılıp aynı gün içerisinde hastaları taburcu ediyoruz. Pandemi değil özel dal hastanesi olduğumuz için tüm sağlık hizmetlerimiz 7/24 kesintisiz devam ediyor” diye konuştu.



En yeni yöntemler

Alanında Ege Bölgesi’nin en büyüğü, ayrıca en fazla tanı, teşhis ve tedavi uygulayan merkezi olduklarını dile getiren Yakut, “Yoğunlukta açık kalp, kalp kapakları ameliyatları, koroner anjiyografi ve stentler, kalp pilleri, beyin damarlarının cerrahi tedavisi, kol-bacak arteryel sistem ve varis olarak her türlü venöz sistem operasyonları yapılıyor. Ayrıca daha da önemlisi kamu hastaneleri de dahil bölgede en fazla elektrofizyolojik çalışma denilen kalp ritim bozukluklarının kasık bölgesinden girilerek çok küçük kateter ile bu ritim bozuklukları bölgesinin yakılarak tedavi ediliyor” dedi.



Okul misyonu



İzmir ve bölgede önemli bir açığı kapattıklarını sözlerine ekleyen Yakut, “Başarıdaki en önemli faktörlerden biri de iyi yetişmiş sağlık elemanlarımız. Hastanemiz aynı zamanda çok iyi bir eğitim merkezi. Hastanemizdeki hekim, hemşire, ameliyathane ekibi, perfüzyonist ve daha birçoğu, diğer hastaneler tarafından aranılan personel haline geldi. Yine hastanemizde yetişip kamuya atanan personellerin başladığı noktalarda süratle etkin pozisyonlara gelmeleri gururumuz. Hem hastalara en iyi hizmeti verecek hem de kamu ve özel sektörde çalışmak üzere etkin çok iyi yetişmiş sağlıkçı yetiştirilmesine katkımız devam edecek” ifadelerini kullandı.