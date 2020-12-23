Kalp pilleri yaşam konforunu artırıyor

Kalp pilleri, kalbin elektriksel aktivitesini sürekli olarak hissederek uyarı merkezindeki bozukluğa bağlı olarak yeterince uyarının oluşturulamadığı veya elektriksel uyarının kalbin tamamına iletilemediği durumlarda hastanın normal yaşamını sürdürebilmesi için gerekli kalp atış hızını sağlar. Özel Akut Kalp Damar Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, kalp pilleri hakkında bilgiler verdi.

Üç çeşit

Kalp pillerinin kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacıyla vücuda yerleştirilen elektronik aletler olduğunu belirten Prof. Dr. Evrengül, “3 farklı grupta toplayabiliriz. Geçici kalp pilleri; kalp ritmindeki geçici yavaşlamaların veya elektriksel sistem sorunlarının tedavisinde kullanılır. Ritimdeki bozukluk düzelince çıkartılabilir. Kalıcı kalp pilleri; kalıcı uyarı çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde kullanılan bir veya 2 elektrodlu alabilen cihazlar ve vücutta sürekli olarak kalır. İmplante edilebilen kardiyoverter-defibrilatörler (ICD) ise; kalp hastalarında hayatı tehdit edici bir ritim problemi çıktığında şok verip normal ritmi sağlayan bir sistem. Sağ veya sol göğüs üst bölgesine yerleştirilen ICD, ritmizini sürekli izler” diye konuştu.

‘Yarayı temiz tutun’

Prof. Dr. Harun Evrengül, işlem sonrası dikkat edilebilecek hususlardan da bahsetti, şunları söyledi: “Evde yaranın bulunduğu taraftaki omuz 1 ay süreyle fazla hareket etmemeli. Kalıcı kalp pilinin yerleştirildiği bölüme basınç uygulanmamalı ve bir süre (20-30 gün) yüzüstü yatılmamalı. Yaranın bulunduğu taraf temiz ve kuru tutulmalı. İlk 1 hafta sonra yapılan kontrolde yara bakımı doktorunuz tarafından yapılmalı. Güçlü elektromanyetik alanlar kalp pilinin çalışma şeklini etkileyebilir.

Evde kullanılan elektronik eşyalar pilin işleyişini etkilemez. Havaalanlarında, adliye binalarında ve diğer bazı yüksek güvenlikli yerlerde hastalar pilin tanıtım kartını göstermeli ve elle aranmalarını istemeli. Cep telefonları kulağa yakın tutulduklarında nadiren kalp piliyle etkileşir. Etkileşimden sakınmak için, hastalar hemen daima cep telefonlarını (kapalı dahi olsa) pil jeneratörlerinden en az 15 santim uzakta tutmalı.”