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    HaberlerEge Haberleri Kalpler Manisa FK ile
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    24.07.2020 - 00:00 |

    Kalpler Manisa FK ile

    TFF 2. Lig’de Antalya’da düzenlenen Play Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor’u 3-0 yenerek eleyen Manisa Futbol Kulübü, bugün yarı finalde Sancaktepe Futbol Kulübü’yle final için karşılaşacak.

    Kalpler Manisa FK ile

    Titanic Mardan Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini eleyen taraf finalist olacak. Manisa FK, finale çıktığı takdirde Ankara Demirspor-Tuzlaspor eşleşmesinin galibiyle tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’e çıkmak için rakip olacak. 

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