Kalpler Manisa FK ile

Titanic Mardan Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini eleyen taraf finalist olacak. Manisa FK, finale çıktığı takdirde Ankara Demirspor-Tuzlaspor eşleşmesinin galibiyle tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’e çıkmak için rakip olacak.