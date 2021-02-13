Kalplerimiz bir

Bu yıl hafta sonu kısıtlaması kapsamına giren 14 Şubat Sevgililer Günü buruk kutlanıyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde resmi sosyal medya hesaplarından kentin sevilen solistlerinin bir araya geldiği konserleri yayınlayacak. 33 yerel solist, birbirinden güzel şarkıları seslendirecek. Konser, saat 20.30’da yayınlanacak. Gaziemir Belediye personeli, Sevgililer Günü için kamera karşısına geçti, duygularını dile getirdi. Personel, “Sadece 14 Şubat’ta değil, kalbimiz her zaman Gaziemir için atıyor” mesajını verdi.

Edremit Belediyesi de, ‘Göster Sevgini’ etiketiyle çekiliş başlattı.

Faruk Serpil Parkı’nda Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan ‘Sevgi Köşesi’nde fotoğraf çektirip #GösterSevgini etiketiyle paylaşanlara çeşitli hediyeler dağıtılacak. İzmir’de unlu mamuller satışı yapan bir fırın, 14 Şubat için kalp şeklinde simit üretti. Fırın sahibi Dinçer Acar, “Kimisi aldığı hediyelere not yazarak sevgisini ifade eder, kimisi de dile döker, anlatır. Biz de sevgisini dile dökemeyenler için özel kalpli ürünler hazırladık. Özel gevreğimizin hamuru aynı ama gramajı daha yüksek. Tanesini 2.5 liradan satıyoruz” dedi.