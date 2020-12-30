Kalplerinde Kaan’a yer açamadılar

İZMİR Karabağlar’da otizmli oğlu Kaan (5) ile yaşayan Ayça Alemdar (35), komşularının kendisini ve oğlunu apartmanda istememesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Ağustos ayında Kaan’ın eğitimi için Uşak’tan taşındıklarını belirten Alemdar, şehir değiştirmeye hazırlanıyor.

Oğlunu kayıt ettirdiği Konya’daki bir eğitim merkezinden haber beklediklerini belirten Alemdar, “Kaan okulu kapanınca evde vakit geçirmeye başladı ve o gün sorunlar baş gösterdi. Sık sık çığlıklar attığı için şikayetler gelmeye başladı. ‘Ev bulun, biz eşyaları taşımaya yardım ederiz’ diye baskılar geldi. Durumumuzu anlatmaya çalıştım ama kimse dinlemedi. Ev sahibi de daireyi boşaltmamızı istedi. Saat 03.30’a kadar çocukaları koşturuyor, köpekleri havlıyor ben tek kelime etmiyorum” dedi.

Aslında taşındıkları günden beri şikayet geldiğini ifade eden Alemdar, “İnsanlardan sadece sevgi bekliyoruz. 5 yaşındaki bir çocuğu bu kadar üzmeye hakları. Bu kadar kötülüğü anlamıyorum” diye konuştu

Parkta darp iddiası

Kimsenin çocuklarıyla Kaan’ı oynatmadığını belirten Alemdar, bir pazar günü parka çıktıklarını ve 40 yaşlarında bir kişi tarafından oğlu bağırdığı için darbedildiğini de iddia etti.

Yaşadığı kabus gibi süreci sosyal medyadan paylaşan Alemdar’a destek ise Konya’dan geldi. Konya Belediye Başkanı, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ve Konya Spor Kulübü kendisine ulaştı. Haluk Levent de SOBE’deki kayıt sırası konusunda yardımcı olacağını söyledi.