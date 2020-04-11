Kampüs için dezenfektan

Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı formül çerçevesinde üretime başladıklarını belirtti. Vatandaşa da uyarılarda bulunan Uzel, “Dezenfektan alımı yapılırken güvenilir yerlerden temin edilmeli. Nasıl üretildiğine ve kaynağına dikkat edilmeli” dedi.