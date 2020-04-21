Kampüsİzmir’de etkinlik serisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) hukuk, eğitim, sağlık ve ekonomi gibi farklı alanlardaki uzman isimleri, öğrenci ve mezunlarıyla bir araya getirmek amacıyla üç ay önce başlattığı Kampüsİzmir Sohbetleri’ni, online platforma taşıdı. 8 etkinliği kapsayan serinin ilk iki konuğu, İEÜ Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alp Limoncuoğlu oldu. “İş ve mesleklerin geleceği” konusunda bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Küçüközmen, geleceğin meslekleri arasında veri analizi ve veri görselleştirmenin ön plana çıkacağını söyledi.

Tüm evler işyeri

Doç. Dr. Limoncuoğlu ise, evde çalışma döneminde gerçekleşen herhangi bir kazanın iş kazası sayılmasının önünde fiili bir sıkıntının bulunduğunu ifade etti. Limoncuoğlu, iş görme esnasında evin de işyeri niteliği taşıdığını söyledi. 27 Mayıs’a sürecek etkinlik, İEÜ’nün Youtube hesabından da canlı yayınlanacak.