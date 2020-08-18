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    18.08.2020 - 07:00 |

    Kamu spotuyla destek verin

    KAS erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı alan çocukların aileleri, hazırladıkları kamu spotuyla bilinirliği artırarak, çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor.

    Kamu spotuyla destek verin

    KAS erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı alan çocukların aileleri, hazırladıkları kamu spotuyla bilinirliği artırarak, çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor. RTÜKün onayladığı 45 saniyelik görüntünün televizyon kanallarında kullanılması için çağrı yapan DMD Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Taylan Çakır, DMD’lilerin yaşadığı sorunları anlatarak, farkındalığı artırmak istediklerini söyledi. Yerel ve ulusal tüm kanallar ile basın yayın organlarına çağrıda bulunan Çakır, “Engelli çocuklarımıza desteğin artması, onların yaşam koşullarının daha iyi şartlara kavuşmasını sağlayabilir. Bu nedenle kamuoyundan destek bekliyoruz. Toplum sorunlarımızı anladığında çocuklarımız okulda, sokakta, sosyal yaşamda, alışveriş merkezinde toplumsal bilinirlik arttıkça iyi yaşayabilecek. RTÜK web sitesinden ‘DMD Aileleri Derneği kamu spotu linkine ulaşabilirsiniz” dedi.

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