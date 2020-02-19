Kamulaştırma hamlesi

Özel şirketlere işletme hakları verilen ve sözleşmelerinin süresi biten belediye taşınmazlarından Tepe Sosyal Tesisleri, Sarnıç Piknik Alanı ve Sevgi Yolu’ndaki belediye mülklerinden kiracıların yasal yollarla tahliye işlemleri sürüyor.

Belediye işletecek

Yargı sürecinin belediye için olumlu sonuçlanması halinde bu tesisler yenilenecek, belediye tarafından işletilecek. Halkın çıkarı gözetilerek projelendirilen çalışmaların yaşama geçmesiyle Gaziemirliler ucuz ve kaliteli hizmete ulaşacak. Kamusal alanları genişletme kararı aldıklarını belirten Belediye Başkanı Arda, “Halkın yararını gözeterek hizmet verecek belediye işletmeleri açmak istiyoruz” ifadesini kullandı.