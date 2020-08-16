‘Kamuoyuna bırakıyoruz’

Bunun üzerine, AK Parti grubu salonu terk etti. Soyer de, “Ben kimseyi çıkarmadım. Burada düpedüz hadsizliktir. Buna kimsenin hakkı yok. Bazılarına demokrasi bol geliyor” diye konuştu. Soyer’in bu sözlerine, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de tepki gösterdi, “Muhalefetken muhalefete tahammül edememek hali bu! CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı, meclis toplantısında, ‘Sizi nasıl susturacağız?’ diyorsa; bu zihniyetin zaten demokratik bir bakış açısına sahip olduğu söylenemez! Soyer’in demokratlığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” şeklinde konuştu.