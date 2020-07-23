23.07.2020 - 00:03 |
‘Kamusal alan, ranta kurban gitmesin’
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıldır yapılmayan imar değişikliğinin Tunç Soyer döneminde yapıldığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Şemikler’deki alanın sosyal ve açık spor tesisinden özel eğitim alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi.
Tüm itirazlara rağmen kararın oy çokluğuyla kabul edildiğini ifade eden Hızal, “Rant değil, şehrin sorunlarının 1 yıl içerisinde çözülmesini dilerdik.
‘Çocuklara açılsın’
Çocukların spor yapabileceği kamusal alanı özel okula çeviriyor. Hani Karşıyaka’nın, İzmir’in hakları? Yeni imar düzenlemesiyle söz konusu alana 6 bin metrekarelik kapalı alan yapılabilecek. Soyer samimiyse o alanın betonlaşmasının önüne geçsin, Karşıyakalı çocuk ve gençlerin spor yapabileceği alanlar oluştursun” diye konuştu.