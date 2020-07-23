‘Kamusal alan, ranta kurban gitmesin’

Tüm itirazlara rağmen kararın oy çokluğuyla kabul edildiğini ifade eden Hızal, “Rant değil, şehrin sorunlarının 1 yıl içerisinde çözülmesini dilerdik.



‘Çocuklara açılsın’



Çocukların spor yapabileceği kamusal alanı özel okula çeviriyor. Hani Karşıyaka’nın, İzmir’in hakları? Yeni imar düzenlemesiyle söz konusu alana 6 bin metrekarelik kapalı alan yapılabilecek. Soyer samimiyse o alanın betonlaşmasının önüne geçsin, Karşıyakalı çocuk ve gençlerin spor yapabileceği alanlar oluştursun” diye konuştu.