Kamyonculardan garaj çağrısı

Kentteki binden fazla kamyon ve TIR için uygun bir garaj bulunmaması nedeniyle Milas Ticaret Odası’nda bir toplantı yapıldı. Toplantıda, kamyon ve TIR garajı için çeşitli seçenekler üzerinde duruldu, araçların şehir içinde park etmek zorunda kalması nedeniyle her seferde 132 lira ceza ödemek zorunda kaldığı belirtildi. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas OSB’nin genişletilmesi aşamasında kamyon ve TIR garajının aynı arazi üzerinde konumlandırılabileceğini belirtti.