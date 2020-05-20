‘Kan bağışı, hayat kurtarır’

Aydın Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Zabıta memurları, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda yer alan Kızılay’ın mobil aracında bağışta bulundu. Personelinin kan bağışına büyük ilgi gösterdiğini belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Mesai arkadaşlarıma bu güzel davranışlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonlar tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanlara örnek teşkil ediyor. Kan bağışında bulunmak, hayat kurtarmakla eşdeğer. Bundan sonraki süreçte de kan vermeye devam edeceğiz. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaş ve esnafımıza her zaman güler yüzlü hizmet vermeye çalışıyoruz” diye konuştu. Belediye Başkanı Ömer Günel de, çalışanların yaptıkları bağışla herkese örnek olduğunu söyledi.

Doğduğu yeri unutmadı

İzmir’de Türk Kızılay ekipleri, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici’nin de katılımıyla, Romanların yoğun olarak yaşadığı Bergama’nın Atmaca Mahallesi’nde gıda kolisi, ekmek ve ramazan pidesi dağıttı. Şenlendirici, Atmaca’daki ailelerle görüşme olanağı buldu. Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, “Burası Roman kardeşlerimizin yoğun yaşadığı bir bölge. Özellikle ihtiyaç sahibi insanlara destek vermeye çalıştık. Hüsnü Şenlendirici’ye, katılımı için teşekkür ediyoruz” dedi. l