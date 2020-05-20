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    20.05.2020 - 07:00 | | KADİR ÖZEN DHA

    ‘Kan bağışı, hayat kurtarır’

    Aydın Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

    ‘Kan bağışı, hayat kurtarır’

    Aydın Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Zabıta memurları, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda yer alan Kızılay’ın mobil aracında bağışta bulundu. Personelinin kan bağışına büyük ilgi gösterdiğini belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Mesai arkadaşlarıma bu güzel davranışlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonlar tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanlara örnek teşkil ediyor. Kan bağışında bulunmak, hayat kurtarmakla eşdeğer. Bundan sonraki süreçte de kan vermeye devam edeceğiz. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaş ve esnafımıza her zaman güler yüzlü hizmet vermeye çalışıyoruz” diye konuştu. Belediye Başkanı Ömer Günel de, çalışanların yaptıkları bağışla herkese örnek olduğunu söyledi.

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