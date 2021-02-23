Kan bağışını artıran tasarım

Türk Kızılayı tarafından kan bağışçılarına daha kaliteli, kullanışlı ve kolay bir Kan Hizmetleri Mobil Uygulaması sunmak için düzenlenen Tasarla Kan Dostum Yarışması’nda, Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Seren Şapçılar ile ekip arkadaşları Berkay Beşkök ve Oğuz Boz birinci oldu. Gönüllülük esasına dayalı bu yarışmada birinci olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen ekip üyeleri, “Aslında yalnızca acil durumlarda değil, düzenli olarak kan bağışçısı olmanın ne kadar faydalı olduğunu kullanıcıya anlatmak istedik. Yarışmaya katılmaktaki en büyük motivasyonumuz, potansiyel kullanıcı grubuna çok daha iyi bir deneyim sunmak ve kan bağışlama sürecini kolaylaştırarak kan bağışçısı sayısını artırmaktı. Uygulama içerisinde de kan bağışı ve süreç hakkında detaylı bilgiyle kullanıcıyı buluşturarak deneyimi iyileştirmeyi hedefledik” dedi.