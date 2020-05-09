BİST97.845-0.56EURO7.70 0.22USD7.08-0.09ALTIN388.46-1.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kanalizasyon sorunu artık tarihe karışıyor
    ABONE OL
    09.05.2020 - 00:03 |

    Kanalizasyon sorunu artık tarihe karışıyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ, kentin gözde tatil beldelerinden Davutlar ve Güzelçamlı’nın kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak terfi merkezini tamamladı.

    Kanalizasyon sorunu artık tarihe karışıyor

    Merkeze bağlı hattın bu bölümüne 65 milyon liralık yatırım yapıldı. Bundan böyle bölgenin atık suyu, Kuşadası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne gönderilip arıtılacak. Başkan Özlem Çerçioğlu bir sözü daha yerine getirmekten mutlu olduklarını söyledi.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
    daha fazla video için
    Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı...

    Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler günü mesajları ve sözleri...

    Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler günü mesajları ve sözleri...

    Sıradaki Haber