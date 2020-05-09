09.05.2020 - 00:03 |
Kanalizasyon sorunu artık tarihe karışıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ, kentin gözde tatil beldelerinden Davutlar ve Güzelçamlı’nın kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak terfi merkezini tamamladı.
Merkeze bağlı hattın bu bölümüne 65 milyon liralık yatırım yapıldı. Bundan böyle bölgenin atık suyu, Kuşadası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne gönderilip arıtılacak. Başkan Özlem Çerçioğlu bir sözü daha yerine getirmekten mutlu olduklarını söyledi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.