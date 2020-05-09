Kanalizasyon sorunu artık tarihe karışıyor

Merkeze bağlı hattın bu bölümüne 65 milyon liralık yatırım yapıldı. Bundan böyle bölgenin atık suyu, Kuşadası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne gönderilip arıtılacak. Başkan Özlem Çerçioğlu bir sözü daha yerine getirmekten mutlu olduklarını söyledi.