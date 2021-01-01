Kanlıoğlu’na altın madalya ödülü

Daha önce pek çok uluslararası yarışmadan ödülle dönen Kanlıoğlu, Sırbistan ve Karadağ’da yapılan uluslararası fotoğraf yarışmasından bir altın madalya, iki mansiyon ödülü ve 14 sergileme kazandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, uluslararası yarışmalarda ödülle dönen başarılı akademisyeni tebrik ederek başarılar dilediler.