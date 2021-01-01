01.01.2021 - 00:03 |
Kanlıoğlu’na altın madalya ödülü
Ege Üniversitesi’nin başarılı akademisyeni ve fotoğraf sanatçısı Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, katıldığı uluslararası yarışmalarda eserleri ile büyülemeye devam ediyor.
Daha önce pek çok uluslararası yarışmadan ödülle dönen Kanlıoğlu, Sırbistan ve Karadağ’da yapılan uluslararası fotoğraf yarışmasından bir altın madalya, iki mansiyon ödülü ve 14 sergileme kazandı.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, uluslararası yarışmalarda ödülle dönen başarılı akademisyeni tebrik ederek başarılar dilediler.