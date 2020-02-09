09.02.2020 - 00:02 |
Kanser Günü’nde farkındalık semineri
Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Akhisar Belediyesi tarafından seminer düzenlendi.
Seminere katılan Başkan Besim Dutlulu, “Erken evrede teşhis kanser tedavisinin başarısını artırmaktadır. Bu noktada, kanser taramaları büyük önem taşıyor” dedi. Yoğun katılımın olduğu seminerde merak edilenler, soru cevap kısmında uzmanlar tarafından yanıtlandı.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.