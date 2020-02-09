Kanser Günü’nde farkındalık semineri

Seminere katılan Başkan Besim Dutlulu, “Erken evrede teşhis kanser tedavisinin başarısını artırmaktadır. Bu noktada, kanser taramaları büyük önem taşıyor” dedi. Yoğun katılımın olduğu seminerde merak edilenler, soru cevap kısmında uzmanlar tarafından yanıtlandı.