Kanser hastaları da korona aşısı olabilir

Kanser hastalarının bu günlerde en çok sorduğu sorunun “Koronavirüs aşısı yaptırmalı mıyım?” olduğunu söyleyen Prof. Dr. Rüçhan Uslu, özellikle kemoterapi almayan, kontrollere giden veya henüz tedaviye başlanmayan kanser hastalarının rahatlıkla aşı olabileceğini belirtti.

Kemoterapi gibi bağışsistemini baskılayan ilaçlarla tedavi gören kanser hastalarında ise durumun biraz farklı olduğuna dikkat çeken Uslu, “Çin aşısı, inaktive (ölü) koronavirüs aşısıdır. İnaktive aşıların, kanser hastalarında grip, zatürre aşıları gibi benzer güvenlik özelliklerine sahip olacağı düşünülüyor. Aşı sonrası bağışıklık geliştirme oranı normal insanlara göre biraz daha az olsa da kemoterapi gören hastalar da önemli ölçüde fayda görecektir. Lösemi gibi hematolojik kanser tanısı olan ve yüksek doz kemoterapi alan, bağışıklık sistemi aşırı baskılanmış hastalar ise doktorlarına danışarak koronovirüs aşısı olmalarıdır. Bu hastalara aşı, tedavileri bittikten sonra uygulanabilir” diye konuştu.