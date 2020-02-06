06.02.2020 - 01:39 |
Kanser hastalarına moral aşıladılar
Dünya Kanser Günü kapsamında Medical Park İzmir Hastanesi kemoterapi bölümünde müzik dinletisi yapıldı.
Mini konser, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş ve saz sanatçıları tarafından gerçekleştirildi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.