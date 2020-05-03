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    HaberlerEge Haberleri ‘Kanserde Kent Modeli önemli’
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    03.05.2020 - 00:02 |

    ‘Kanserde Kent Modeli önemli’

    Kent Sağlık Grubu CEO’su Dr. Ruşen Yıldırım, Kent Onkoloji Merkezi’nin hizmette bir yılı geride bıraktığını söyledi.

    ‘Kanserde Kent Modeli önemli’

    Kanser tanı ve tedavi hizmetlerinin tümünü aynı çatı altında verilmesinin Kent Onkoloji Merkezi’nin en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirten Dr. Yıldırım, şöyle konuştu:

    7/24 erişimdeler

    “Bir yıl önce merkezimizi hizmete açarken bir kanser tedavisinde hastaların tüm ihtiyaçlarına, sorularına yanıt verecek bir ‘Kent Modeli’ni uygulayacağımızı ilan etmiştik. Bu model normal zamanlarda olduğu gibi şimdi pandemi yaşanan bu dönemde de hastalarımızı rahatlatıyor.

    Bu, hastaların 7-24 erişiminde olan ve ihtiyaçlarını iletip giderebilecekleri bir rehberlik hizmeti olan navigatör uygulaması. Onkoloji konusunda deneyimli navigatör hemşirelerimiz hastalarımızın her türlü sorununa yardımcı oluyor, tedavi planlamasından tedaviye gelmek için hangi yolları izlemesi gerektiğini anlatıyor, doktoruyla arasında köprü oluyor, psikolog, diyetisyen randevularını ayarlıyor.

    Yeni tanı alıp tedaviye başlayacak hastalara rehberlik ediyor, endişelerini gideriyor. Yani sistem her şartta işliyor ve tedavisi süren ya da yeni tanı alıp tedavisi başlayacak hastalarımızın tedavilerini aksatmamaları için onlara olanaklar sunuyor.”

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