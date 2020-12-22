Kansere inat sımsıkı tutunuyor

Edremit’te annesi ve kız kardeşiyle yaşayan Beste Acar (26), 1.5 yıl önce gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi. Acar, kemoterapi tedavisinde saçlarının döküleceğini ya da ölmeden önce gelinlik giyemeyeceğini düşündü. Hastalıkla mücadeleye başlayan Beste, savaşını herkese göstermek için arkadaşı Fulya Tezer’in kamerasının karşısına geçti; kısa film çekti. ‘Kanserle Dans’ adını verdikleri filmde dans edip, eğlendi. Enerjik görüntüsüyle kısa filmde kanserle mücadelesini anlattı.

Kazdağları’nda çektikleri 2 dakika 40 saniyelik kısa filmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Onkoloji hastanesine ilk girdiğinde kendisini bir karanlığın içine giriyormuş gibi hissettiğini kaydeden Acar, “Üzülürsem bunun bedenimi saracağını biliyordum ve ben ölmek istemiyorum; hala istemiyorum. Ameliyat oldum. Ameliyatım başarılı geçti. Daha sonrasında herhangi bir kemoterapi, radyoterapi görmedim. Çok şükür, şu anda da kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Beni gerçekten kanser dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni ayağa kaldırdı, beni silkeledi. Hayal ettiğim ne varsa, yapabileceğim ne varsa onu yapmak için gayret ediyorum. Ölüme değil, yaşama sarılıyorum” dedi.