Kansere karşı jel projesi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Arş. Gör. Dr. Güliz Ak’ın cilt kanserlerinin tedavisinde anti kanser etkisi göstermesi amaçlanan hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara kullanım kolaylığı sağlayacak jel formlu ilaç projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Dr. Ak, “Formülasyonun gerek hedefli ilaç taşınımına imkan sağlaması gerekse cilt yüzeyinden uygulanabilecek olması sebebiyle yüksek anti kanser etki göstermesini bekliyoruz” dedi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Genç bilim insanımızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.