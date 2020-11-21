Kanserli gence arkadaş morali

Aydın’da lenf kanserine yakalanan 22 yaşındaki Yunus Emre Pazarlı’ya arkadaşları hazırladıkları pankartla destek verdi. Pazarlı’ya moral vermek isteyen arkadaşları, ‘Birlikte başaracağız’ yazılı pankart açtı. Evinin balkonuna çıkan Pazarlı, arkadaşlarının desteği karşısında gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarına teşekkür eden Pazarlı, “Böyle dostlara sahip olduğum için çok mutluyum” dedi. l