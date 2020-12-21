Kantinciler, hibe desteği bekliyor

Yıllardır kantin sektöründe hizmet verdiğini ve sektörün sorunlarını da yakından bildiğini ifade eden Kantinciler Odası Başkan Adayı Güzide Akpulat Peker, hibe desteği çağrısında bulundu. Hükümetin, esnafın sorunlarına çözüm olabilmek için açıkladığı destek paketinden dolayı memnun olduklarını kaydeden Peker, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm esnafa aylık 1 lira destek verileceğini açıkladı. Kendisine teşekkürü bir borç biliriz. Ancak okul kantincileri pandemide çalışamayan ve ne zaman çalışabileceği belli olmayan tek sektör oldukları için bu desteğe ilave okul kantin işletmecilerine hibe destek istiyoruz. Sesimizi duyun” dedi. Peker, her sektörde olduğu gibi kantinciler sektöründe de görev alan çalışanlara sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği mantığıyla sektör işletmecilerine de hibe ödeme taleplerinin olduğunu vurguladı.